Roma, 26 mar. - Cinquant'anni fa, il 27 marzo 1968, moriva in un incidente aereo il cosmonauta russo Yuri Gagarin.

Nato nel 1934, fu il primo uomo che, dopo aver superato l'atmosfera terrestre, compie, il 12 aprile 1961 a bordo della navicella Vostock I, un'intera orbita ellittica attorno alla Terra.