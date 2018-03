De Petris: il Governo usi la golden share, tuteli lavoratori Tim

Roma, 26 mar. - "Il Governo deve intervenire immediatamente su Tim, per salvaguardare i lavoratori e assicurare, con l'istituto della Golden Share o del Golden Power, che la più grande e strategica azienda di telecomunicazioni del paese rimanga una società italiana. Abbiamo presentato un'interrogazione e ci attendiamo dal governo risposte rapide e non evasive". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice di LeU Loredana De Petris.

"Tim - ha proseguito la senatrice De Petris - è di fatto ormai sotto il controllo della francese Vivendi, e sta diventando terreno di scontro e di speculazione internazionale con la guerra di azionariato che sta scatenando il fondo americano Elliott. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti Tim è sempre meno una società italiana. In questo quadro Vivendi sta mettendo in pratica la politica di 'contenimento dei costi' annunciata già da tempo: ha presentato un piano industriale che prevede 6.500 esuberi su 50mila dipendenti, annuncia il prossimo ricorso alla 'solidarietà espansiva', che scarica sui dipendenti i costi delle nuove assunzioni, e minaccia un ricorso massiccio alla casa integrazione straordinaria". (Segue)