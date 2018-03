Lu-Ve: utile 2017 in calo a 6,3 mln, cedola di 0,22 euro

Roma, 26 mar. - Lu-Ve Group ha chiuso il 2017 con un utile netto in calo a 6,3 milioni di euro, contro i 18,3 milioni del 2016 a causa di perdite sull'andamento dei cambi. Bene invece il fatturato consolidato che ha fatto registrare il valore record di 236,3 milioni di euro, in crescita del 14,3%. Il Cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,22 euro per azione, pagabile a partire dal 9 maggio, con stacco cedola il 7 maggio.

"E` stato un anno caratterizzato da un secondo semestre in forte recupero rispetto ad una prima parte dell`anno al di sotto delle aspettative - ha commentato il presidente Iginio Liberali -. Il recupero di redditività nel core business, l`ottima performance 2017 della controllata indiana, acquisita a fine 2016, che si è integrata con piena soddisfazione nel Gruppo e un portafoglio ordini stabilmente su livelli record ci fanno guardare con ottimismo all`esercizio 2018".