Caso Skripal, Usa annunciano espulsione di 60 "spie" russe -2

New York, 26 mar. - Del totale, 48 russi lavorano in ambasciata e 12 alla missione russa presso le Nazioni Unite. La decisione è stata presa a una settimana dalla telefonata tra il presidente Donald Trump e l'omologo russo, Vladimir Putin, durante la quale non era stato affrontato il caso Skripal, su cui Mosca ha negato responsabilità.

Parlando con Axios, i funzionari statunitensi hanno detto che "la porta al dialogo resta aperta" con la Russia, ma solo dopo che avrà ammesso le sue responsabilità nell'attacco. "Quando attacchi i nostri amici, affronterai serie conseguenze" ha commentato una fonte. Secondo un altro funzionario, il caso Skripal è solo l'ultimo di una lunga serie di tentativi della Russia di "indebolire la pace e la stabilità internazionale".

La mossa degli Stati Uniti fa parte di una risposta coordinata dell'Occidente all'attacco su suolo britannico. Come spiegato in una nota dalla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha ordinato l'espulsione dei funzionari d'intelligence russi e la chiusura del consolato "per via della sua vicinanza a una delle nostre basi di sottomarini e a Boeing". La nota spiega che l'azione degli Stati Uniti "si unisce a quella dei nostri partner e alleati Nato in risposta all'uso, da parte della Russia, di un'arma chimica di tipo militare sul territorio del Regno Unito, l'ultima delle sue attività destabilizzanti nel mondo".