Remington, il più antico produttore di armi in Usa in bancarotta

New York, 26 mar. - Il più antico produttore di armi negli Stati Uniti, Remington, ha dichiarato bancarotta. La richiesta del cosiddetto Chapter 11 è stata presentata ieri in Delaware da Remington Arms Company e dalla casa madre, Remington Outdoors, che detiene anche altri produttori di armi, come Marlin e Bushmaster; lo scorso mese, i suoi creditori hanno accettato di ridurre di 700 milioni il debito pari a 948 milioni, in cambio di quote societarie.

Come le sue rivali, Remington ha visto crollare le vendite dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi: nel 2017, sono diminuite del 30% rispetto all'anno precedente a 600 milioni di dollari.

Remington, fondata nel 1816, fu acquistata nel 2007 per 118 milioni di dollari dal fondo di private equity Cerberus Capital Management, che si fece carico di 252 milioni di debiti. La conglomerata entrò in crisi dopo la strage nella scuola elementare Sandy Hook di Newtown, in Connecticut, nel 2012, compiuta con un fucile Bushmaster da Adam Lanza, che uccise 26 persone; Cerberus, all'epoca, annunciò la volontà di lasciare il settore delle armi, ma non trovò un acquirente.