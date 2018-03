Roma, 26 mar. - Sono 14 i Paesi europei che "hanno deciso di espellere diplomatici russi" per l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna. Lo ha precisato su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, aggiungendo che "ulteriori misure, tra cui altre espulsioni, non sono escluse nei prossimi giorni e nelle prossime settimane".