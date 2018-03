Caso Skripal, Usa annunciano espulsione di 60 "spie" russe

New York, 26 mar. - Gli Usa hanno annunciato la decisione di espellere 60 "spie" russe come reazione al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna, attribuito a Mosca. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine che prevede anche la chiusura del consolato di Seattle, che si trova vicino a una base della Marina militare; i funzionari russi dovranno lasciare gli Stati Uniti entro sette giorni.

L'amministrazione statunitense sostiene che le 60 "spie" abbiano approfittato della copertura diplomatica per lavorare negli Stati Uniti.