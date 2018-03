Salvini: M5S sono affidabili, quello che hanno detto hanno fatto

Milano, 26 mar. - "Per ora i 5 Stelle si sono dimostrati affidabili. Io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole. Poi nei fatti, nei numeri uno si dimostra affidabile o non affidabile": lo ha detto, intervenendo su Telelombardia, il leader della Lega, Matteo Salvini. Nei giorni che vedono tra le ipotesi per il futuro del Paese quella di un'intesa tra la Lega e i pentastellati, Salvini ha aggiunto che "quello che hanno detto, hanno fatto. Come Di Maio e Grillo hanno detto 'Salvini ha dato una parola e l'ha mantenuta', io apprezzo la gente che dice una cosa e poi la fa".

Salvini ha parlato anche di rapporti all'interno della sua coalizione, sottolineando che "alla fine abbiamo chiuso con il centrodestra compatto". E su Berlusconi, che oggi sui quotidiani lo aveva spinto verso il ruolo di premier, Salvini ha aggiunto: "E' e rimane leader di Forza Italia. Non vedo altre persone che arrivino".