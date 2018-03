Grillo-Toninelli a Berlusconi: centrodestra per nulla compatto

Roma, 26 mar. - "Roberto ha ottenuto 422 voti, pari a oltre i due terzi dei componenti dell'Aula. Sono mancati tuttavia circa una sessantina di voti rispetto ai numeri che ci sarebbero stati se tutte le forze del centrodestra avessero rispettato i patti come hanno fatto la Lega e Fratelli d'Italia. Questo a ulteriore dimostrazione del fatto che la coalizione del centrodestra non è per nulla compatta, contrariamente a quanto afferma oggi Berlusconi". Lo scrivono i capigruppo M5S Giulia Grillo e Danilo Toninelli sul blog delle stelle.