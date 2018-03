Toti: escludo che qualsiasi governo possa fermare Terzo Valico

Genova, 26 mar. - "Escludo che qualsiasi governo possa fermare quest'opera strategica". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, presentando i risultati di una raccolta firme a sostegno del Terzo Valico.

Contrario alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Genova a Milano si è sempre detto il M5s ma, secondo il governatore ligure, "non esistono le condizioni politiche né economiche né di buon senso perché l'opera si interrompa. I Cinque stelle, qualunque cosa dicano, hanno in Parlamento voti importanti ma non sufficienti -ha concluso Toti- a cambiare il modello di sviluppo del nostro Paese".