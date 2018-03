Salvini: per governo ci metto faccia, ma non è "o Salvini o morte"

Milano, 26 mar. - "A me interessa che l'Italia cambi: sono pronto a metterci la faccia ma non è che è 'O Salvini o la morte', Salvini è a disposizione, ma se c'è una squadra possiamo ragionare con la squadra". Lo ha detto ai microfoni di Teleombardia il leader della Lega Matteo Salvini.

"Chi ci ha votato - ha aggiunto Salvini - ci ha dato fiducia per fare delle cose come l'abolizione della legge Fornero: vediamo in Parlamento chi ci sta". "Io - ha aggiunto Salvini - voglio cancellare la Fornero, lo spesometro, controllare l'immigrazione".