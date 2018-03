Berlino, 26 mar. - Il ministero degli Esteri tedesco ha confermato l'espulsione di quattro diplomatici russi per l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito, come anticipato dalla stampa. "Oggi abbiamo espulso quattro diplomatici russi perché la Russia non ha ancora collaborato a chiarire l'avvelenamento di Salisbury", si legge sull'account Twitter del ministero.