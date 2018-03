Sabaf, corre l'utile netto a 14,8 milioni (+65%)

Roma, 26 mar. - Redditività in forte crescita per Sabaf che archivia il 2017 con un utile netto a 14,8 milioni, in crescita del 65% rispetto al precedente esercizio.

I ricavi sono ammontati a 150,2 milioni di euro (+14,7%) mentre l'Ebitda si attesta a 31 milioni di euro (+22%) e l'utile netto a 14,8 milioni di euro.

Il cda ha deliberato di proporre all`assemblea degli azionisti un dividendo di 0,55 euro per azione e un Piano di stock grants a favore di amministratori e dipendenti chiave del Gruppo.