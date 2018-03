Banche, Nouy: problema Npl resta ma la priorità è la ... -2

Roma, 26 mar. - Poi c'è il nodo spinoso dei crediti deteriorati delle banche, o Npl (Non performing loans), su cui nei mesi scorsi si sono viste aperte contrapposizioni propio tra la Nouy e il Parlamento europeo. Quest'ultimo ha ritenuto che con la bozza di addendum alle sue linea guida sulla questione la Bce si fosse spinta di fatto oltre il suo mandato, sconfinando nel campo della normazione. Nell'introduzione al rapporto di oggi la capa della Vigilanza ribadisce che il documento "delinea quello che ci attendiamo che le banche effettuino in accantonamenti sugli Npl e queste attese, ovviamente, non sono vincolanti".

La tesi è che l'addendum rappresenta solo un punto di partenza dal quale poi si apre un dialogo diretto con ogni singola banca sulla questione. E che quindi non si va a sconfinare sull'attività di legiferazione.

Più in generale il problema Npl esiste, specialmente data la sua mole: questi crediti problematici sono stimati valere complessivamente 800 miliardi di euro, che sono comunque 200 miliardi in meno rispetto a inizio 2015. "E' incoraggiante - ha detto la Nouy - ma non basta. Il bel tempo non durerà per sempre e le banche ne devono approfittare finché c'è. Quando arriverà una svolta negativa ridurre gli Npl diventerà molto più difficile".