Lagarde propone un fondo Ue che aiuti a superare fasi difficili

Roma, 26 mar. - Un Fondo europeo che supporti i Paesi in affanno nelle fasi economiche difficili (rainy-day fund). Un sorta di "RC auto", questo il paragone scelto dalla direttrice del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde, che durante un intervento a Belino, ad un convegno organizzato dal centro studi Diw, ha lanciato una proposta che potrebbe non entusiasmare proprio i Paesi nordici.

Un fondo di supporto per le fasi negative che verrebbe alimentato con un contributo annuale pari allo 0,35% del Pil e che sarebbe in grado di dimezzare gli effetti negativi di una recessione su un Paese. La contropartita sarebbe quella di accettare un rigoroso rispetto delle regole europee sui conti. Ed eventualmente, in casi eccezionali questo fondo potrebbe dotarsi di risorse ulteriori cercando finanziamenti sul mercato.

Con questa ipotesi il Fmi entra nel dibattito che da tempo si sta svolgendo nell'Ue e nell'area euro in particolare sul rafforzamento dell'Unione monetaria. E se da un lato potrebbe suscitare scetticismi dei Paesi più intransigenti, dall'altro sembra venire incontro alle idee sostenute dal presidente francese Emmanuel Macron.