Salvini: essere premier sarebbe onore, ma non sarò io il problema

Roma, 26 mar. - "Salvini premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e cambiare questo Paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione, se mi rendessi conto che ci sono altre persone che possono dare una mano non sarò io a dire di no". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rainews24.

Quanto all'atteggiamento del Pd, aggiunge: "Credo che ancora per alcuni mesi saranno impegnati nelle loro beghe di corrente", d'altronde "il voto è sacro, ha messo il Pd all'opposizione e ha dato al centrodestra la responsabilità di fare una proposta di governo e ai 5stelle la scelta se rimanere a vita all'opposizione a dire 'no, no, no', oppure assumersi delle responsabiltà".

Con Berlusconi tutto a posto? "Tutto benissimo, mai andata così bene", risponde.