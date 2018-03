Toti (Fi): per governo non dialogare con M5S sarebbe assurdo

Genova, 26 mar. - "Mi sembrerebbe assurdo non dialogare con un movimento che rappresenta un terzo dell'Italia". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, parlando della formazione del prossimo governo.

"Se i Cinque stelle - ha sottolineato Toti - scendono dalla loro astronave dove sono rimasti, volteggiando sulla politica e isolandosi dal mondo, negli ultimi 5 anni e mettono i piedi sulla terra, cominciando a pensare che quel 33% di voti che hanno preso deve essere speso per qualcosa di utile al Paese, ben venga".

"Se il M5s, come ha fatto per le principali istituzioni di garanzia del Paese, sarà disposto a dialogare in Parlamento - ha aggiunto il consigliere politico di Berlusconi - le porte sono aperte. E' abbastanza ovvio che i programmi sono lontani e che ci sarà un lavoro di lima e cesello molto complesso - ha concluso Toti - per trovare un accordo e poter insediare un governo che possa vedere collaborare centrodestra e Cinque stelle".