Sudan: dal Qatar 4 mld Usd per il porto di Suakin sul Mar Rosso

Roma, 26 mar. - Il Qatar finanzierà lo sviluppo del porto sudanese di Suakin, sul Mar Rosso, per 4 miliardi di dollari. E' quanto riportano oggi i media sudanesi.

"Il ministro dei Trasporti, Makkawi Mohammed al-Awad, ha detto che saranno ristrutturati due moli per far arrivare navi di quinta generazione da 100.000 tonnellate - si legge sull'agenzia di stampa sudanese Suna - il progetto sarà ultimato in tre fasi, con un investimento iniziale di 500 milioni fino a un importo di 4 miliardi". Il progetto sarà ultimato entro il 2020. Secondo Awad, Khartoum avrà il 51% delle quote del progetto e Doha il restante 49%. "Questo progetto mira a fare in modo che il porto di Suakin svolga il proprio importante ruolo economico come porta di ingresso all'Africa", ha sottolineato il ministro.

Il porto di Suakin è il secondo più grande del Sudan dopo Port Sudan. Lo scorso dicembre, in occasione della visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il Sudan ha annunciato un accordo con Ankara per rilanciare lo sviluppo turistico di Suakin, in passato usato dai musulmani diretti alla Mecca. Accordo che ha allarmato egiziani e sauditi, convinti che Ankara voglia costruire una base militare nello storico porto africano, caduto in rovina all'inizio del '900, che fungeva da avamposto all'impero Ottomano. Sia la Turchia che il Sudan hanno smentito che verrà costruita una base militare.