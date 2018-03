Scandalo mette alle corde Abe, 1 giapponese su 2 chiede dimissioni

Roma, 26 mar. - Un giapponese su due ritiene che il primo ministro giapponese Shinzo Abe, riconfermato in elezioni stravinte a ottobre scorso, dovrebbe dimettersi in seguito al coinvolgimento suo e soprattutto della moglie Akie in una vicenda di favoritismi che riguarda una struttura scolastica privata a tinte fortemente nazionaliste. LO rivela un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Asahi shimbun.

L'affaire riguarda la vendita a prezzo scontato di un terreno pubblico alla società d'educazione Moritomo Gakuen, che allora aveva come preside "ad honorem" Akie Abe. La questione, ormai esplosa da diversi mesi, ha assunto una particolare rilevanza dopo che si è scoperto che presso il ministero delle Finanze sarebbero stati falsificati documenti sullo scandalo. Per questo motivo sotto il fuoco delle polemiche è finito anche il ministro Taro Aso, alleato di Abe e pezzo da novanta del Partito liberaldemocratico.

Abe, che concorre a una conferma alla leadership (e quindi al ruolo di premier) nelle elezioni interne liberaldemocratiche di settembre, si è già più volte scusato della vicenda, ma ha negato il coinvolgimento della moglie nello scandalo dei documenti truccati. Il suo governo, tuttavia, sta vivendo un momento di fragilità particolare.

Il sondaggio Asahi ha rivelato che il 48 per cento dei sondati ritiene necessarie le dimissioni del premier e del governo, mentre il 39 per cento le ritiene inutili. La stessa rilevazione fissa a 32,6 per cento la fiducia nel primo ministro, 11,7 punti percentuali meno di un mese fa. La percentuale dei contrari ad Abe è cresciuta di 13,2 punti, attestandosi al 54,9 per cento.

(Con fonte Afp)