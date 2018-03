P.A., Cisl: raccolte 70mila firme, politica risponda ai cittadini

Roma, 26 mar. - "Le cause che abbiamo avanzato in tribunale procedono e la nostra petizione ha raggiunto, in poco più di un mese, 70.000 sottoscrizioni. Numeri che testimoniano l`urgenza di rimettere mano a una normativa che, dal decreto Monti in poi, ha enormemente penalizzato i lavoratori del settore pubblico, negando la possibilità di riavere il trattamento di fine servizio in tempi dignitosi e in linea con la normativa che riguarda gli operatori del settore privato". Lo dichiara Maurizio Petriccioli, segretario generale della Cisl funzione pubblica, sulla richiesta di equiparare i tempi di erogazione del Tfs/Tfr tra pubblico e privato.

"Se il voto espresso dai cittadini lo scorso 4 marzo rappresenta, in primo luogo, una richiesta di discontinuità e di cambiamento - dice - la nostra istanza non potrà che essere accolta dal parlamento e dal prossimo esecutivo. I lavoratori pubblici del nostro Paese chiedono solo di ristabilire un po` di equità dopo anni di vessazioni e di rappresentazioni distorte del lavoro pubblico".