Giappone esplora la possibilità di summit tra Abe e Kim Jong Un

Roma, 26 mar. - Il Giappone ha aperto canali di dialogo con la Corea del Nord per esplorare la possibilità di un summit tra il primo minitro Shinzo Abe e il leader nordcoreano Kim Jong Un. La conferma ufficiale è arrivata oggi dallo stesso premier, che ne ha parlato di fronte alla Commissione bilancio della Camera alta della Dieta.

"Stiamo dialogando in diverse modalità e attraverso l'Ambasciata nordcoreana a Pechino", ha confermato il capo dell'esecutivo nipponico, secondo quanto riporta il giornale Mainichi shimbun. In particolare, Abe ha confermato che gli obiettivi del dialogo sono la denuclearizzazione della Penisola coreana e, soprattutto, la soluzione dell'annosa crisi dei rapiti con Pyongyang. "Parlare per parlare non ha significato - ha puntualizzato Abe -, il punto è verificare se questo può portare a una soluzione della crisi dei rapiti". (Segue)