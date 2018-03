Armenia, Farnesina: Del Monaco nuovo ambasciatore a Erevan

Roma, 26 mar. - La Farnesina rende noto, a seguito del gradimento del Governo interessato, la seguente nomina recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri: Vincenzo Del Monaco è il nuovo ambasciatore d`Italia a Erevan.

Vincenzo Del Monaco nasce a Roma nel 1969, dove si laurea in giurisprudenza nel 1991. Entra in carriera diplomatica nel 1997, ed inizia il suo percorso professionale presso l'E.N.A., Ecole Nationale d'Administration in Parigi, e alla Farnesina nel 2000 presso la Direzione Generale per l`Integrazione Europea. Il suo primo incarico all`estero è come Secondo segretario commerciale, poi Primo segretario commerciale, a Pechino nel 2001. Nel 2005 diventa Primo segretario alla Rappresentanza permanente presso l'UE in Bruxelles, poi confermato nella stessa sede con funzioni di Consigliere nel 2007. (Segue)