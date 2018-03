Francia, mercoledì agli Invalides la cerimonia per Arnaud Beltrame

Parigi, 26 mar. - La cerimonia in omaggio del tenente colonnello Arnaud Beltrame, il gendarme che si è offerto come ostaggio al posto di una donna nel supermercato di Trebes, si svolgerà mercoledì nella Cour des Invalides, l'enorme piazza d'armi dove solitamente si svolgono le cerimonie istituzionali più importanti in Francia. Lo ha riferito l'Eliseo.

La cerimonia pubblica con i familiari delle vittime dell'attacco terroristico compiuto dal jihadista Radouane Lakdim si svolgerà alle 11:30 alla presenza del capo di stato Emmanuel Macron e di sua moglie. (fonte afp)