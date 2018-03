Confesercenti, Mandelli (FI): giù tasse e più sostegno a autonomi

Roma, 26 mar. - "Le difficoltà di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi necessitano un'assunzione di responsabilità da parte di tutti: il combinato disposto di consumi che non ripartono, pressione fiscale e invadenza burocratica sono un ostacolo troppo spesso insormontabile". Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile di Foza Italia per i rapporti con le professioni Andrea Mandelli commentando i dati di Confesercenti.

"La fase di confronto politico che si sta aprendo non può prescindere da due elementi. Da un lato, l'urgenza di scongiurare l'aumento dell'Iva e, dall'altro, la necessità di affrontare in modo strutturale e complessivo il nodo fiscale e quello burocratico, vero freno alla nostra competitività", conclude Mandeli.