Usa, media: prossimo licenziato da Trump sarà ministro dei Veterani

New York, 26 mar. - David Shulkin potrebbe essere il prossimo ministro a essere licenziato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo la stampa statunitense, il segretario per gli Affari dei veterani potrebbe essere sostituito prima di Pasqua e, al momento, ci sarebbero sei candidati a prendere il suo posto.

Shulkin è al centro delle polemiche da quando sono emerse delle spese improprie con i soldi dei contribuenti; inoltre, ci sarebbero forti tensioni tra il segretario e il suo staff, a causa del suo disaccordo sulle nomine politiche di Trump.

Ieri, in un'intervista televisiva, l'amministratore delegato di Newsmax, Chris Ruddy, amico di Trump, ha detto che il presidente potrebbe effettuare ancora uno o due cambi al suo staff nei prossimi giorni. "Fonti alla Casa Bianca, non il presidente in prima persona, mi hanno detto che Shulkin lascerà il gabinetto molto presto".