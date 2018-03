Polverini: partito unico dibattito sterile, tutelare differenze

Roma, 26 mar. - "Forza Italia rappresenta la componente moderata e liberale del centrodestra, una coalizione forte e in grado di attrarre ampio consenso proprio perché costituita da partiti che riescono a convergere su un programma e ad avere obiettivi comuni pur conservando identità, storie, sfumature diverse. Tali differenze anzi vanno preservate e valorizzate perché rappresentano un arricchimento per la stessa coalizione. Impossibile dunque ipotizzare un partito unico, è solo un dibattito sterile". Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia Renata Polverini.

"Piuttosto concentriamo le nostre energie sulle proposte sulle quali fondare un governo stabile e operativo. Abbiamo già pronto un piano che prevede meno tasse, misure per l`occupazione con particolare attenzione ai giovani, investimenti in infrastrutture, processi più veloci, misure per far ripartire l`economia del Sud, stretta sull`immigrazione clandestina. Attorno a questo piano dobbiamo costruire una maggioranza in Parlamento con i voti di coloro che ritengono sia più opportuno dare un esecutivo che realizzi le riforme piuttosto che galleggiare o tornare in tempi brevi alle urne", conclude.