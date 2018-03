Yemen, Oxfam: corsa contro il temp per salvare vite -2

Roma, 26 mar. -

Il processo di pace: la popolazione non può più aspettare

"A tre anni dall`esplosione del conflitto, il paese è sull'orlo della carestia. - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor di Oxfam Italia per le emergenze umanitarie - Uomini, donne e bambini sono costretti ad affrontare una drammatica battaglia quotidiana solo per un po' di cibo e acqua. Troppe bombe sono state lanciate, troppe granate sparate, troppe persone hanno sofferto la fame, troppe vite sono state spezzate. Se non vogliamo assistere a una catastrofe umanitaria ancora più grave, tutte le parti coinvolte devono cessare immediatamente le ostilità. In questa direzione, la nomina di un nuovo inviato ONU in Yemen e il recente appello del Consiglio di Sicurezza, affinché sia raggiunto al più presto un cessate il fuoco e siano garantiti i beni essenziali alla popolazione, deve rafforzare l`impegno della comunità internazionale per l`avvio di un vero processo di pace".

Un obiettivo primario, da cui dipende il futuro di un intero popolo.

L`impegno di Oxfam per salvare vite

Oxfam è al lavoro ogni giorno per fornire acqua pulita e cibo alla popolazione ad Amran e in altri otto governatorati del Paese. Da luglio 2015 ha portato aiuto a oltre 2,8 milioni di persone, anche se la chiusura dei porti e degli scali aerei ha messo a dura prova gli sforzi per garantire cibo, acqua, carburante e medicine a tutti coloro che ne hanno bisogno. Con l`80% della popolazione del paese che ha urgente bisogno di aiuti e la più grave epidemia di colera della storia recente, quella in Yemen è oggi la più grave crisi umanitaria del mondo.