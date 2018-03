Pd, F.Boccia: dialogo e unità, aiutiamo Martina a fare sintesi

Roma, 26 mar. - "Il Pd dovrà ricostruire la casa del centrosinistra dalle fondamenta ed è un percorso che verrà tracciato, spero unitariamente nella prossima Assemblea nazionale. Oggi Martina ha un compito non facile, ricomporre il puzzle all'interno del partito ripartendo dai gruppi parlamentari e dalla rappresentazione del partito nei vertici dei due rami del Parlamento; noi tutti abbiamo il dovere di aiutarlo". Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd, a Rainews 24.

"Il Pd - aggiunge - non ha i voti sufficienti per far eleggere propri rappresentati istituzionali ai vertici di Camera e Senato, dobbiamo necessariamente dialogare con le altre forze politiche. Consapevoli nello stesso tempo, che nel 2013, grazie ai voti del Pd, furono eletti i rappresentanti delle opposizioni. Per queste semplici ragioni mostrare i muscoli in casa nostra imponendo una figura anziché un'altra, sarebbe un errore, perché si autorizzerebbe ciascuno a seguire una strada diversa. Sulla scelta dei capigruppo sono certo che riusciremo a trovare soluzioni condivise da tutti".