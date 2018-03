Erdogan: la Turchia punta a "piena membership" nell'Unione... -2

Istanbul, 26 mar. - "Non permetteremo in nessun modo ad alcuni circoli, i cui obiettivi e le cui intenzioni conosciamo bene, di impedire alla Turchia di diventare un membro rispettabile, paritario e meritevole dell'Ue", ha dichiarato Erdogan prima di salire a bordo del volo per Varna dove incontrerà il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il numero uno della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Il capo di stato turco è ritornato ad accusare Bruxelles di usare un "doppio standard" e ha aggiunto che "ricorderà" a Tusk e Juncker "ancora una volta che la Turchia non tollererà l'ipocrisia". "Sfortunatamente l'Ue non ha mostrato e non sta mostrando la stessa sincerità e lealtà che abbiamo dimostrato noi nel tener fede ai nostri obblighi".

(fonte afp)