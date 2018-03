Erdogan: se l'Iraq non caccia il PKK da Sinjar ci pensiamo noi

Roma, 26 mar. - Se l'esercito iracheno non riesce a cacciare le milizie del partito dei Lavoratori del Kurdistan turco (PKK) dalla città di Sinjar nel Nord-ovest dell'Iraq, "ci penserà" l'esercito turco. E' quanto ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La dichiarazione di Erdogan, ripresa da media curdi iracheni, segue l'annuncio di ieri dello stesso Erdogan su un'operazione militare delle truppe di Ankara a Sinjar dalla quale venerdì scorso il PKK aveva annunciato il ritiro delle sue forze dalla città che avevano contributo di liberare nel novembre del 2015 dopo aver cacciato i jihadisti dello Stato islamico (Isis).

"Nel caso il governo iracheno fallisse a Sinjar, ci penseremo noi a fare il necessario", ha detto il presidente turco prima di aggiungere che "un responsabile iracheno arriverà in giornata in Turchia per colloqui sulla questione Sinjar".

Venerdì scorso, il PKK, partito dei lavoratori del Kurdistan fuori legge in Turchia, ha annunciato il ritiro delle sue forze da Sinjar.