Senato, Napolitano aderirà a gruppo Autonomie

Roma, 26 mar. - Si è tenuto questa mattina il primo incontro tra la presidente del gruppo per le Autonomie Julia Unterberger e il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, nel corso del quale il presidente ha manifestato la propria volontà, in segno di continuità con la precedente legislatura, di aderire al gruppo per le Autonomie.

"La sua esperienza e la sua saggezza - dice Unterberger - saranno preziosi non solo per il nostro gruppo, ma per tutto il Senato. Durante l'incontro, nel quale abbiamo approfondito diverse tematiche, ho espresso la gratitudine degli autonomisti per questa sua decisione, a riprova anche di un'attenzione e di una sensibilità istituzionale per la storia e le questioni che riguardano le autonomie speciali".

"Infine il presidente ha annunciato di voler tornare quanto prima in Alto Adige-Südtirol, a conferma anche di un rapporto di amicizia con il nostro territorio sempre più forte", aggiunge.