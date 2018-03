Grecia, ex ministro Varoufakis lancia un nuovo partito

Atene, 26 mar. - L'ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis ha lanciato oggi un nuovo partito, MeRA25, nell'ambito del movimento transnazionale anti-establishment DiEM25 (acronomico per Movimento per la democrazia in Europa entro il 2025), che chiede un "nuovo patto" per il continente europeo duramente colpito dalla crisi del 2008 e che intende presentarsi alle elezioni europee del 2019.

Varoufakis, 57 anni, ha sottolineato come il movimento europeista sia composto da "persone di sinistra e liberali, verdi e femministi", sottolineando che "ora noi non abbiamo veramente un parlamento europeo", perchè "è sempre stato lì come una foglia di fico per l'assenza di processi realmente democratici". (Segue)