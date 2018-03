Roma, 26 mar. - "Lei ha scritto che non vuole alcun incarico, nè in Vigilanza Rai nè come capogruppo, e che vuole fare la deputata dell'opposizione e basta, lo ha detto almeno dieci volte". Lo ha detto il capogruppo uscente del Pd Ettore Rosato parlando, a L'aria che tira su La 7, del destino politico di Maria Elena Boschi.