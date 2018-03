Siria, ribelli di Duma negano di voler lasciare Ghouta: "Propaganda"

Roma, 26 mar. - Un gruppo di ribelli siriani ha smentito la notizia diffusa oggi da media russi secondo la quale Jeish al Islam ("Esercito dell'Islam") principale fazione islamista dell'opposizione siriana pro-turca, avrebbe raggiunto un accordo con con Mosca per l'uscita dei suoi combattenti dalla città di Duma, ormai ultima sacca della Ghouta Orienatle, che sfugge al controllo delle truppe di Damasco che dal 27 febbraio sono impegnati in una vasta offensiva terrestre e aria sull'enclave ribelle alle porte della capitale.

"In risposta alle notizie riportate da media russi secondo cui l'esercito russo avrebbe raggiunto con l'Esercito dell'islam un accordo per l'uscita dei suoi combattenti dalla Ghouta Orientale lasciando le loro armi, affermiamo di smentire totalmente tale intesa e le trattative in corso non sono giunte a nessun accordo fino a questo momento", ha affermato l'Esercito dell'Islam, in una dichiarazione postata sul proprio account su Telegram. "Il tentativo di insistere sulla deportazione sarà catastrofico", ha aggiunto.