Polonia, arrestato funzionario: ha fornito informazioni a Mosca

Varsavia, 26 mar. - Il servizio di contro-spionaggio polacco, Abw, ha annunciato di aver arrestato un funzionario ministeriale, Marek W., accusato di aver fornito informazioni sulla posizione di Varsavia a proposito del gasdotto Nord Stream 2 (che bypasserà Polonia e Ucraina per le forniture di gas russo) ai servizi segreti della Russia.

Secondo i media polacchi il funzionario lavorava al ministero dell'Energia. Secondo l'Abw si occupava di progetti strategici per le infrastrutture energetiche polacche e la richiesta di fondi europei per la diversificazione degli approvvigionamenti di gas. Marek M., arrestato il 23 marzo, resterà in carcere per tre mesi e rischia fino a 10 anni di prigione.

(fonte afp)