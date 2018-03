Caso Skripal, almeno 10 Paesi Ue annunceranno "azione coordinata"

Roma, 26 mar. - Almeno 10 Paesi dell'Ue annunceranno oggi un'azione coordinata come reazione al caso dell'avvelenamento dell'ex spia Sergey Skripal in Inghilterra, attribuito alla Russia. Lo sostengono due fonti di Bloomberg che hanno chiesto di restare anonime e anticipano "un dettagliato annuncio che sarà fatto alle 15" orario di Bruxelles.

Sempre Bloomberg sabato sosteneva che anche il presidente americano Donald Trump si prepara a espellere diplomatici russi in risposta al caso Skripal e che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare già oggi. Il presidente americano sarebbe pronto ad agire, ma vuole essere sicuro che gli alleati europei prendano provvedimenti simili contro la Russia prima di farlo, hanno precisato alcuni collaboratori. Ad una risposta sulla possibile azione americana, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che la Russia aspetta i fatti, poi in caso reagirà.

"Non agiamo in base a indiscrezioni di stampa. Per ora non abbiamo visto né udito alcuna dichiarazione ufficiale da Washington - ha detto dichiarato il portavoce - ci faremo guidare dai fatti e dalle dichiarazioni ufficiali non dalle indiscrezioni di stampa". Peskov ha precisato comunque che sarà usato "il principio di reciprocità". (segue)