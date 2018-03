Roma, 26 mar. - Già da presidente della commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico, aveva rinuciato all'auto blu. Non cambia abitudine - per ora - da presidente della Camera. Arrivato da Napoli questa mattina alla stazione Termini, la terza carica dello Stato ha preso l'autobus con la sua scorta per raggiungere Montecitorio.