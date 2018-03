Governo,Confesercenti: autonomi sconfitti da crisi,no aumento Iva

Roma, 26 mar. - Autonomi sconfitti dalla crisi: imprese familiari, ditte, collaboratori e lavoratori in proprio continuano a sparire tanto che in 10 anni, dal 2007 al 2017, i lavoratori indipendenti sono diminuiti di 639mila unità (-11,1%), di cui oltre 100mila solo nell`ultimo anno. I dati arrivano da un`analisi condotta su dati Istat dall`Ufficio Economico Confesercenti che mette in guardia sull'aumento dell'Iva e afferma che "sarebbe la pietra tombale sulla piccola impresa".

Nell`universo dell`occupazione indipendente, a calare sono soprattutto i lavoratori in proprio (-465mila, -13%), ma anche i collaboratori (-218mila, -45%) ed i coadiuvanti familiari (-124mila, -29,7%). L`unica voce in crescita è quella dei liberi professionisti, che aumentano di 274mila unità (+24,3%) nel periodo, ma che non basta a correggere la flessione complessiva.

La ripresa dei consumi di questi ultimi anni, sostiene Confesercenti, è stata "troppo debole per recuperare il terreno perduto, e a questa si unisce una pressione fiscale il cui peso è proporzionalmente inverso alla dimensione di impresa". Una "morsa che ha lasciato sul campo migliaia di lavoratori indipendenti, che hanno interrotto loro attiv ità e non hanno potuto contare su alcuna forma di protezione sociale e di sussidio contro il rischio della disoccupazione. Un problema su cui è urgente intervenire. Innanzitutto, evitando di peggiorare la situazione e bloccando l`aumento Iva previsto per il 2019. Una stangata che brucerebbe oltre 23 miliardi di euro di consumi in tre anni e metterebbe una pietra tombale sulle imprese famigliari".