Rosato: aperti a dialogo, da M5s-Lega no offerta presidenza Camere

Roma, 26 mar. - "Non c'è nessuna chiusura al dialogo ma prendiamo atto di alcune cose che esistono. Sulla presidenza delle Camere non abbiamo toccato palla? Abbiamo toccato le palle che ci spettavano, Di Maio e Salvini hanno detto dal primo giorno una presidenza alla Lega e una ai Cinquestelle. Il nostro partito ha detto che eravamo disponibili al dialogo, le controparti non erano veramente interessate a dare una presidenza a noi". Lo ha detto Ettore Rosato (Pd) intervistato a L'aria che tira su La7.