Peroni, la magia di Calcata per raccontarsi in TV

Roma, 26 mar. - La magia di un borgo che sembra appena uscito da un libro delle favole. Un nido arroccato su uno sperone di tufo che si perde nel tempo, capace di "rapire" il visitatore e coinvolgerlo tra vicoli che raccontano di streghe e leggende e dove si respira tutta l`atmosfera bohemien degli artisti di strada, musicisti, attori e pittori che hanno scelto di viverci. È l`autenticità tutta italiana del borgo di Calcata la "quinta" che fa da sfondo all`ultimo spot di birra Peroni, da oggi on-air sui principali canali TV. Partendo dai campi d`orzo della provincia di Viterbo - dove nasce la materia prima che diventerà poi Malto 100% Italiano, ingrediente principale della qualità Peroni - il viaggio della spiga d`orzo, che fa da narratrice al racconto in 30 secondi della birra italiana per eccellenza si conclude infatti proprio sui contrafforti rocciosi del piccolo centro medievale di Calcata. Il borgo, uno dei luoghi più incantevoli e misteriosi della Tuscia laziale, ha ottenuto anche nel 2018 la "bandiera arancione", il marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell`entroterra italiano che si distinguono per l`eccellenza e la qualità nell`offerta turistica e per l`accoglienza. Lo spot, capace di raccontare un intero territorio, è stato mostrato in anteprima al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha commentato: "Ottima iniziativa. La Regione Lazio punta sull`economia della bellezza, che vuol dire territorio, tradizioni e sapori, come modello e leva di sviluppo e lavoro". "Con questo spot - spiega Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne Birra Peroni - abbiamo voluto raccontare dove nasce la qualità che da sempre distingue Peroni. Una qualità che deriva non solo dal Malto 100% Italiano ma anche dalla passione di tutte le persone della nostra filiera che da più di 170 anni lavorano «sul campo» per ottenere un prodotto unico. Così nasce Peroni. E la bellezza dei luoghi dello spot sono il contesto, l`ambiente naturale e culturale che ne forgia le sue caratteristiche uniche". La pianificazione dello spot, che ha l`obiettivo di raggiungere in sole due settimane oltre 57 milioni di contatti cumulati, vivrà una fase chiave di presenza in TV già nel periodo Pasquale, con il culmine che sarà raggiunto nel periodo estivo. Oggi, lunedì 26 marzo, lo spot sarà in simultanea alle ore 21:01 su sette canali TV (Canale 5, Rete 4, Italia 1, La5, Mediaset Extra, Iris, Top Crime).