Siria, Ong: ribelli arabi di Ghouta diretti a città curda Afrin

Roma, 26 mar. - Un convoglio di ribelli arabi che ha lasciato la Ghouta Orientale, enclave ribelle alle porte della capitale siriana Damasco, avrebbe come "ultima destinazione" la città di Afrin, enclave curda nel Nord-ovest della Siria caduta lo scorso 18 marzo nelle mani di Ankara due mesi dopo un'offensiva aerea e terrestre dell'esercito turco sulla regione curda. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che denuncia un "cambio demografico" in corso del territorio nel Paese che sarebbe stato concordato tra Mosca ed Ankara.

Secondo l'Ossevatorio, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese, che cita fonti "fidate", un convoglio di "fuoriusciti dalla Ghouta Orientale carico d migliaia di combattenti di 'Feilaq al Rahman' ("Brigate della Misericordia", fazione ribelle islamista sostenuta da Ankara, ndr) e loro famigliari ( ) è arrivato nella zona di Qalaat al Maziq, alle porte della provincia di Idlib" nel Nord-Ovest del Paese. L'Osservatorio, però aggiunge di avere appreso da diverse fonti degne di fiducia che "Feilaq al Rahman è intenzionato a dirigersi ad Afrin come sua destinazione finale sulla base di un accordo fatto con un generale russo" che ha mediato l'uscita dei ribelli dalla Ghouta Orinatle.