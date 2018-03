Etiopia, riarrestati giornalisti e politici liberati di recente

Addis Abeba, 26 mar. - Le forze di sicurezza etiopiche ha riarrestato ieri 11 dissidenti, tra cui giornalisti e politici di opposizione, scarcerati solo alcune settimane fa. Lo ha detto alla France presse l'avvocato Ameha Mekonnen, precisando che tra gli arrestati figurano il giornalista Eskinder Nega il politico Andualem Arage, e i blogger del collettivo Zone 9, Befekadu Hailu e Mahlet Fantahun.

Gli arrestati erano a un raduno per festeggiare la scarcerazione nelle ultime settimane di migliaia di prigionieri politici. "Sono stati accusati di essere stati trovati insieme senza autorizzazione", ha detto Ameha, aggiungendo che la polizia ha fatto sapere che il gruppo aveva anche una bandiera etiopica non più in uso, ma popolare tra gli oppositori al governo.

Nel paese è in vigore lo stato di emergenza, decretato all'indomani delle dimissioni a sorpresa, il 16 febbraio scorso, del premier Hailemariam Desalegn. La coalizione di governo è riunita dal 20 marzo per designare un nuovo premier.