Cacciari: governo M5S-Lega è l'unica possibilità

Roma, 26 mar. - Un governo Movimento 5 Stelle-Lega è l'unica possibilità. La pensa così Massimo Cacciari: "Non c'è altro governo possibile, visto che il PD si è chiamato fuori e visto che Berlusconi ha perso la disfida con Salvini. Bisogna vedere dove troveranno l'accordo i vincitori, e se Salvini vorrà andare fino in fondo senza Forza Italia". Lo dice il filosofo a Circo Massimo, su Radio Capital, "Penso che troveranno un nome terzo, e Di Maio e Salvini potranno fare insieme i vicepresidenti. Non vedo altre soluzioni, non penso che Salvini sia così pazzo da consegnarsi a Di Maio e a perdere l'elettorato berlusconiano che può accaparrarsi se sta tranquillo, buono e moderato".

Il nuovo bipolarismo fra M5S e Lega ha messo in evidenza la spaccatura dell'Italia, per Cacciari "un grande tema che ci portiamo indietro dall'unità nazionale. Non solo non riusciamo a risolverlo ma lo stiamo aggravando. Non c'è mai stata l'Italia, non stiamo a raccontarci palle", dice l'ex sindaco di Venezia. "L'unità nazionale è pura retorica da discorsi presidenziali di fine d'anno, ma non c'è. E non lo supereranno certo né Di Maio né Salvini, che non hanno nessuna dimensione culturale e politica per affrontare nessuno dei grandi temi".

Alla Lega Cacciari riconosce di essere "l'unico partito sopravvissuto. Gli altri non sono partiti, meno che meno il Partito Democratico. Ha un effettivo radicamento al nord, mentre gli altri partiti sono movimenti di opinione". Poi avverte il Movimento 5 Stelle: "senza affrontare certe questioni seriamente, quel 30% sono destinati a perderlo tra un anno. E se credete che la soluzione dei problemi economici degli italiani si raggiunga abolendo i vitalizi, auguri. Quello è un feticcio elettorale, credono di essere ancora in campagna elettorale". C'è chi dice che il vero obiettivo, però, è un ritorno al voto: "Ma è molto rischioso", dice Cacciari, "hanno vinto, e quelli che li hanno votati vogliono metterli alla prova, vogliono vedere se sanno governare. Se nel giro di qualche settimana danno la prova che la loro prospettiva è soltanto tornare a votare, rischiano la pelle. Credo che debbano tentare un vero governo".