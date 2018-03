Dazi, Cina esorta gli Usa a astenersi dalle "intimidazioni" -2

Roma, 26 mar. - Il tutto mentre secondo il Financial Times, oltre alla risolutezza Pechino intende fare leva anche su argomenti più morbidi: vorrebbe in particolare accelerare e perfezionare già il mese prossimo una serie di riforme che apriranno maggiormente la sua economia, tra cui la possibilità per le imprese straniere di ottenere il controllo di società cinesi. Parallelamente la Cina sarebbe pronta ad acquistare un maggior quantitativo di chip made in Usa, a discapito di quelli che importa da Taiwan e Corea del Sud.

Questo dopo che la settimana scorsa la Cina aveva minacciato rappresaglie contro i nuovi dazi su acciaio e alluminio decisi dall'amministrazione Trump. Pechino, sulla falsariga di quanto fatto dall'Ue, ha elaborato una lunga lista di beni e prodotti importati dagli Usa che potrebbero a loro essere colpiti da dazi tra il 15% e il 25%.