Roma, 26 mar. - "Ringrazio per la gentile attenzione che alcuni organi di stampa mi riservano, ma non sono in ballo per nessun incarico: una volta insediato il nuovo Governo farò il mio lavoro di deputata di opposizione. Sono costretta, quindi, per l`ennesima volta a smentire ipotesi che non esistono e per le quali i gruppi parlamentari del Pd potranno individuare colleghi molto bravi e preparati". Lo afferma in una nota la Sottosegretaria Maria Elena Boschi.