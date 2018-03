Orfini: Pd all'opposizione, governo con M5s porta a estinzione

Roma, 26 mar. - "Dopo una sconfitta come quella subita, il posto del Pd è all'opposizione" e "quanto avvenuto sulle Presidenze è un fatto politico, che prefigura la nascita di un nuovo Pentapartito con le quattro sigle di centrodestra e i 5stelle". Lo afferma in una intervista alla Stampa il presidente del Pd Matteo Orfini.

"Questa idea che il M5s sia una costola della sinistra è sbagliata. È evidente che i loro argomenti non avrebbero potuto che sfociare a destra e così è accaduto" e dunque "portare il Pd con M5s significa liquidare il Pd. E chi viene dalla mia esperienza, non accetterà mai di estinguere la storia della sinistra italiana portandola ad essere l'ancella della Casaleggio e associati". Un referendum tra gli iscritti? "E' uno strumento previsto dallo statuto, finora mai usato. Ma credo - conclude Orfini - che in questo caso non serva, poiché c'è stata una decisione unanime in Direzione".