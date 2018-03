Lannutti-Pesco (M5S): festini Siena? Procura Genova acceleri

Roma, 26 mar. - "Se quanto emerso dall'ultima puntata dell'inchiesta de 'Le Iene' trovasse puntuale riscontro, si confermerebbe il quadro allarmante di una commistione perversa tra alta dirigenza Mps, magistratura senese, mondo imprenditoriale e politico. Uno scenario gravissimo di cui la procura di Genova non potrà non tener conto". E' quanto osservano in una nota congiunta i senatori M5S Elio Lannutti e Daniele Pesco, in merito alle rivelazioni di un testimone anonimo, rese alla trasmissione Mediaset, sui "festini di Siena" e sulla morte di David Rossi.

"Da quelle dichiarazioni, se confermate, emergerebbe soprattutto - aggiungono Lannutti e Pesco - la possibile pressione ricattatoria sui magistrati che partecipavano ai festini, derivante dalle eventuali registrazioni degli stessi incontri. A questo punto auspichiamo che la procura competente stringa i tempi e che si garantisca massima tutela ai testimoni che contribuiranno a squarciare il velo di pesante omertà che ancora avvolge la tragica morte di Rossi".

"Noi - concludono i due senatori 5 stelle - continueremo a lottare affinché si giunga alla completa verità".