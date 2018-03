Roma, 26 mar. - "Esprimo le condoglianze e la vicinanza dell'#Italia al popolo e al Governo della #Russia per il tragico incendio del centro commerciale a #Kemerovo, in cui hanno perso la vita anche molti bambini". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter commentando la tragedia avvenuta in Siberia, che ha causato almeno 64 morti.