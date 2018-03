Farnesina: Lorenzo Fanara nuovo ambasciatore d'Italia a Tunisi

Roma, 26 mar. - La Farnesina rende noto, a seguito del gradimento del Governo interessato, la seguente nomina recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri: Lorenzo Fanara è il nuovo ambasciatore d`Italia a Tunisi.

Nato ad Agrigento l'1 giugno del 1970, si laurea con lode in giurisprudenza all`Università di Palermo nel 1993. Prima di accedere alla carriera diplomatica, esercita la professione di avvocato.

Entra in carriera diplomatica nel 1998 e svolge i primi incarichi a Roma, al Ministero degli Esteri, presso la Direzione Generale per il Personale. Dal 2002 al 2006 presta servizio alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles.

In seguito è inviato all`Ambasciata di Mosca, dove fino al 2010 segue i temi economico-commerciali e in particolare il dossier di politica energetica. Dal 2010 al 2013 lavora come "speechwriter" presso il Gabinetto dei Ministri degli Esteri Frattini, Terzi e Bonino.

Dal 2013 alla fine del 2016 lavora all`Ambasciata di Londra come Consigliere politico. Dal gennaio 2017 al marzo 2018 è Vice Capo di Gabinetto del Ministro Alfano.

Parla inglese, francese e russo. Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, Lorenzo Fanara è sposato con Sophie e ha due figli, Igea e Tancredi.