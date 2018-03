Polonia e Paesi baltici convocano l'ambasciatore russo

Roma, 26 mar. - I ministeri degli Esteri della Polonia e dei tre Paesi baltici (Lituania, Lettonia, Estonia) hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe, citando fonti diplomatiche. I dicasteri che hanno emesso le convocazioni non hanno fornito per ora dettagli sulla motivazione, ma è del tutto probabile che si tratti di un passo deciso in connessione con il caso dell'ex spia russa Sergey Skripal avvelenata con un agente nervino a Salisbury, Inghilterra del Sud.